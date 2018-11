O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encerrou o quarto e último dia da Web Summit, que decorreu de segunda-feira até hoje, na Altice Arena no Parque das Nações, em Lisboa, e deixou um desafio a todos os que se encontravam na plateia: "Não se esqueçam do resto da sociedade. Ajudem a tornar o mundo um lugar melhor".

O Chefe de Estado – que disse durante o seu discurso que tinha vindo de uma reunião com migrantes e refugiados – pediu aos empreendedores e entusiastas da tecnologia que “não deixem ninguém para trás". "A educação digital é muito importante”, reforçou.

“O digital é sobre liberdade, economias abertas, sociedades abertas, diálogo e tolerância”, disse, criticando a “onda” de “xenofobia, intolerância” e de “sociedades e fronteiras fechadas”, que é precisamente “o oposto da revolução digital”. “Está nas mãos de todos vocês usar a tecnologia digital para abrir diálogos”, voltou a frisar.

“Levem essa mensagem para o mundo, não a guardem só para vocês”, acrescentou elogiando os presentes que “são, num sentido, pioneiros, heróis, líderes do presente e do futuro”. O discurso de Marcelo mereceu um forte aplauso de pé de todos os que assistiam ao encerramento da terceira edição da Web Summit em Portugal.

Marcelo deixou ainda um recado a todos os que negam o aquecimento global, relembrando que um dos objetivos da cimeira era “fazer com que mais pessoas tivessem a noção que as alterações climáticas não são ficção, não são 'fake news'… E nós fizemos isso”.

Agradecendo por ser possível continuar com a cimeira mais dez anos em Lisboa, o Presidente da República quer que as próximas edições sejam a “cada ano melhores e diferentes do anterior”. Mais do que manter a cimeira na capital portuguesa, o Presidente da República deixou ainda uma dica a Paddy Cosgrave: “Criar, não só um evento de quatro dias, mas uma plataforma digital permanente em Lisboa, em Portugal, na Europa e em todo o mundo”.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda um agradecimento ao fundador da cimeira tecnológica, assim como ao governo, à Câmara de Lisboa e a todos os participantes, por fazerem com que fosse possível receber a Web Summit durante os próximos dez anos.