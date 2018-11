Durante o último dia da Web Summit, esta quinta-feira, centenas de pessoas tiveram de esperar para poderem entrar ou sair da cimeira tecnológica, que se realiza no Parque das Nações.

A organização enviou uma notificação aos participantes a dizer que "devido ao vento, a tenda de segurança teve de ser fechada". De facto, relatos nas redes sociais davam conta de um possível risco de queda de uma das tendas. A agência Lusa adiantou também que se ouviram "estrondos" no recinto que, segundo a organização, foram provocados pelo vento forte.

No entanto, fonte da empresa responsável pela segurança do evento explicou ao i que este atraso na entrada dos participantes ocorreu porque “várias pessoas tinham tentado entrar pelo pavilhão 4 da FIL, o que levou a um afunilamento” que poderia ser agravado com a entrada de mais participantes.

A situação foi entretanto normalizada.