A Comissão Europeia estima que o défice português deverá recuar uma décima entre este ano e o próximo. Bruxelas antecipa um valor de 0,6% do PIB para 2019, valor esse que está acima das previsões do Governo, que apontam para um défice de 0,2%.

De acordo com as Previsões Económicas de Outono, hoje publicadas em Bruxelas, a Comissão Europeia concordou com as previsões do Governo em relação ao défice para este ano, estimando um valor de 0,7%, mas antevê apenas um recuo de uma décima para o ano.

Recorde-se que, na proposta de Orçamento do Estado para 2019, o Executivo de António Costa estima um défice orçamental de 0,2% do PIB para o próximo ano. Bruxelas acredita que este valor só surgirá em 2020.