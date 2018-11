Um “possível tiroteio em massa” num restaurante em Thousand Oaks, na Califórnia, fez “vários feridos”, revelaram as autoridades locais.

O alerta foi dado às 23h15 (07h15 em Lisboa). O tiroteio ocorreu no restaurante Borderline Bar & Grill, onde se realizam vários concertos e outros eventos.

No local estava a decorrer uma festa de uma universidade. A maior parte dos clientes do restaurante naquela noite eram estudantes.

O xerife do Condado de Ventura confirmou entretanto que o ataque fez 12 mortos e mais de 11 feridos. O autor do crime é uma das vítimas mortais.

"O cenário no local é horrendo", afirmou.

Ainda não são conhecidas as motivações por detrás do ataque.

Já foram divulgadas imagens na Internet. ATENÇÃO: as imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.

VIDEO: KABC-TV footage from on the ground shortly after mass shooting reported in Thousand Oaks, California. (KABC)



Live coverage: https://t.co/KRlguIpI2p pic.twitter.com/7QgRX7S4QV