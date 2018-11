A Procuradoria-Geral está a "analisar os elementos que têm vindo a públicoanalisar os elementos que têm vindo a público" para decidir "se há algum procedimento a desencadear no âmbito das competências do Ministério Público" sobre o caso do deputado do PSD, José Silvano. Foi esta a resposta enviada ao i da Procuradoria-Geral da República na sequência da polémica sobre o uso da password do deputado por uma terceira pessoa para o registar como "presente" na sessão plenária do passado dia 18 de outubro. O parlamentar esteve fora da Assembleia da República nessa data e alguém terá registado a sua presença, segundo confirmou o Parlamento.

O deputado já pediu que se registem as faltas em plenário, uma vez que, também se verificou, segundo o Expresso, que José Silvano esteve ausente em trabalho político pelo PSD.

