A taxa de desemprego manteve-se em 6,7% no terceiro trimestre, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2011, revelou o INE.

A população desempregada, estimada em 352,7 mil pessoas, manteve-se praticamente inalterada relativamente ao trimestre anterior.

Já em relação à população empregada, registou-se um aumento em relação ao trimestre anterior, bem como face ao período homólogo. “A população empregada, estimada em 4 902,8 mil pessoas, registou um aumento trimestral de 0,6% (28,7 mil) e um aumento homólogo de 2,1% (99,8 mil).”

O relatório publicado pelo INE aponta ainda para uma taxa de desemprego entre os jovens em 20% (mais alto do que no trimestre anterior, mas no segundo nível mais baixo desde o início da série que foi no primeiro trimestre de 2011) e para uma taxa de subutilização do trabalho de 13,1% (menos duas décimas do que no trimestre anterior).

O governo prevê que a taxa de desemprego continue a baixa e estimou fechar o ano com 6,9%.