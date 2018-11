A EDP Renováveis registou lucros de 115,2 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que representa uma queda de 30% em relação ao período homólogo de 2017. As receitas da empresa liderada por Manso Neto até setembro totalizaram 1239 milhões de euros, menos 8% face a igual período do ano passado, penalizada pela descida dos preços de venda, aumento da produção, impacto cambial e outros efeitos.

O preço médio de venda totalizou 53,7 euros por MWh, o que traduz uma queda de 11% face ao período homólogo “devido a impactos de variações cambiais e menores preços na Europa (-6%; maioritariamente na Polónia e Roménia) e América do Norte (-3%)”, revelou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 869 milhões de euros (menos 12% em relação a 2017). Esta redução também é justificada pela EDP Renováveis “com custos de depreciação e amortização superiores, incluindo provisões, imparidades e líquido de subsídios do governo”.

A empresa, que tinha em 30 de setembro último 1364 trabalhadores, mais 12% do que um ano antes, revela que os resultados financeiros líquidos caíram para 219 milhões de euros, menos cinco milhões do que um ano antes.

O total de investimentos líquidos no mesmo período foi de 1025 milhões de euros, um aumento de 47% em relação ao período homólogo.

Em setembro de 2018, a EDP Renováveis geria uma carteira global de 11,2 GW (giga watts) repartidos por 11 países e nos últimos 12 meses o portefólio aumentou em 576 MW (mega watts), dos quais 303 MW na América do Norte, 147 MW na Europa e 127 MW no Brasil.

Nos primeiros nove meses do ano a EDP Renováveis produziu 20,7 TWh (tera watts) de energia limpa (+4% do que no mesmo período de 2017), evitando 16,3 Mt (mega toneladas) de emissões de gazes nocivos (CO2).

A EDP Renováveis teve lucros de 276 milhões de euros no final de 2017, um aumento de 390% em relação ao ano anterior.