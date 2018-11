Nuno Batista, mais conhecido por “Zé do Pipo” está desaparecido desde terça-feira. O cantor desapareceu perto do Portinho da Areia Sul.

O carro do cantor foi encontrado estacionado perto de um restaurante local, onde as autoridades acreditam que terá desaparecido. Os documentos, telemóvel e casaco foram encontrados dentro do carro.

“Zé do Pipo” é conhecido por temas “Pimba à japonesa” ou “Cachupa dela”.

As autoridades acreditam que o artista poderá ter caído da ravina, e estão a efetuar buscas terrestres e marítimas.