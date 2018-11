Rodrigo Battaglia já foi “submetido a uma ligamentoplastia do LCA do joelho direito”, anunciou esta quarta-feira o Sporting admitindo que o jogador leonino irá fazer uma pausa para recuperação de cerca de seis meses.

A cirurgia foi “conduzida pelo Dr. Pedro Pessoa, com a colaboração do Dr. Nuno Oliveira” e decorreu no Hospital CUF Descobertas.

No último jogo dos verdes e brancos, contra o Santa Clara, Rodrigo Battaglia tinha sofrido uma rotura completa do ligamento cruzado anterior direito.