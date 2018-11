Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, anunciou esta quarta-feira no Parlamento, que o governo vai apoiar a retirada dos eucaliptos e a plantação de espécies que sejam mais resilientes ao fogo.

"O Governo decidiu apoiar financeiramente a retirada de plantações de eucaliptos”, disse o ministro na audição conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

A portaria, que será publicada esta sexta-feira em Diário da República, “vai beneficiar despesas de arranque desde que na mesma área seja colocada uma espécie resiliente ao fogo”, explicou Capoulas Santos sem revelar mais detalhes sobre o programa.

Já no dia 25 de outubro, o ministro tinha anunciado que a compra de plantas de eucalipto iria passar a exigir uma autorização prévia para evitar as plantações ilegais, estando "previstas coimas no máximo de 3.700 euros para os cidadãos e de 44 mil para as entidades coletivas".