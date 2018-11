Para Stéphane Brizé, a questão não é tanto quantas palavras vale uma imagem, mas antes todas as palavras que a imagem não mostra. Numa viagem ao que está por trás de uma ação violenta de um grupo de trabalhadores em greve, o realizador francês procura legitimá-la, como disse ao i numa conversa quando visitou Lisboa, durante a Festa do Cinema Francês, onde o filme agora em sala teve a sua antestreia. “Em Guerra” pode até ser um exercício de ficção, mas ficção que serve apenas para trazer à luz a realidade contada por dentro e pelos seus verdadeiros protagonistas. Para lá da superficialidade das imagens, como raramente a vemos.

A empresa na qual se passa a história que conta em “Em Guerra” é uma empresa real. Que relação tem esta história com a realidade? A vontade de fazer este filme partiu de algum acontecimento específico?

O ponto de partida foram umas imagens que me impressionaram, as imagens que o mundo inteiro viu de um episódio que se passou em França com os trabalhadores da Air France que rasgaram as suas camisas. A questão com que me deparei ao ver essas imagens, que são impressionantes, foi por que razão esses trabalhadores estavam tão furiosos com a empresa.

O que queria compreender foi então o que se passa antes - e durante, mas nos bastidores - desse momento em que somos confrontados com essas imagens.

Sim, o processo. O que faz com que os trabalhadores cheguem ao ponto de se tornarem violentos. Há sempre muitas imagens televisivas desses atos, mas nunca há imagens para explicar o que se passa antes. Foi a partir daí que pensei fazer um filme de ficção para mostrar os bastidores. A partir desse episódio da Air France, imaginei a mesma situação numa empresa de automóveis que fatura muito dinheiro. Era nisso que me queria focar: nas empresas que, apesar de terem lucros, se deslocalizam para o estrangeiro. Há empresas francesas ou alemãs que estão a deslocalizar-se para a Roménia, para a Ucrânia, para Portugal, para a China. E o que acontece é que isso permite a esses países terem um nível de vida melhor, menos desemprego, mas a questão é que o que está a acontecer agora em França há de acontecer também em Portugal, e que vai chegar muito rápido. É assim que funciona.

Já está a acontecer, na verdade.

Exato. Aquilo em que queria focar-me no filme era o lugar dos homens e das mulheres neste mundo, neste sistema. Aquilo que constatamos no filme - e isto passa-se em França como se passa em qualquer parte - é que por mais legitimidade que tenham os assalariados que expressam a sua cólera não podem fazer nada. Politicamente está tudo organizado para que estes homens e estas mulheres percam a sua batalha. Bons trabalhadores que precisam de ganhar dinheiro e aos quais um dia, ao fim de anos e anos, é dito que já não são necessários. E não estamos a falar de empresas que estão a perder dinheiro. Falamos de empresas que fazem dinheiro e que estão a deslocalizar os centros de produção para países onde o custo do trabalho é mais baixo. Porquê? Porque assim os acionistas ganham mais dinheiro. A questão é o que farão estes homens e estas mulheres no mundo. Tudo isto corresponde a um mecanismo ao serviço de alguns, os mais ricos, em detrimento da maioria. Não é necessário ser um idealista de esquerda para achar isto escandaloso. Eu acho isto delirante. Que se dispensem homens e mulheres em benefício de apenas algumas pessoas. O que queria mostrar era até que ponto o desequilíbrio de forças é desproporcional, e queria mostrá-lo de forma clara. Este é, por isso, um filme que legitima a cólera dos trabalhadores. O que acontece é que quando essa cólera é mostrada na televisão achamo-la um pouco anormal. Mas aqui o espectador compreende que, sim, eles [os trabalhadores] têm razão.

Não apenas anormal. Gratuita, quase.

Sim, uma violência um pouco gratuita. Os patrões dizem “sim, temos um problema de competitividade”, e o problema não é a competitividade. É a rentabilidade.

Que tipo de pesquisa fez para este filme?

Antes de fazer o filme, de imaginar esta história, fiz uma enorme pesquisa, como uma pesquisa jornalística. Entrevistei muitas pessoas. Para mim era muito importante que num filme que é sobre trabalhadores, empregadores e políticos a palavra desses grupos fosse construída a partir de argumentos sólidos. Se me faltassem os políticos ou os empregadores, por exemplo, era fácil dizer-se que estava a apresentar o ponto de vista dos trabalhadores apenas. Para mim era importante que os três discursos, colocados ao mesmo nível, soassem sólidos e que a partir daí fosse o espectador a constatar por si onde está a anomalia - uma anomalia gritante. E a anomalia é que se dispensam trabalhadores e se fecham fábricas de forma escandalosa. Cabe ao espectador constatá-lo a partir destes três discursos. Por isso, antes de começar a escrever a história, encontrei-me com trabalhadores, com empregadores, com advogados, com políticos, e todos eles me explicaram o seu ponto de vista sobre este tipo de situações. A partir daí, escrevi uma história que fosse interessante do ponto de vista cinematográfico, porque isso também é muito importante para mim. Penso sempre no espectador. Quero, ao mesmo tempo, proporcionar-lhe um bom momento, procuro fazer um filme que seja um filme apaixonante de se ver. Como um filme de ação. Este é também um filme de ação. Pode dizer-se que um filme de ação político.

“Em Guerra” é protagonizado pelo já habitual Vincent Lyndon e o resto do elenco é basicamente composto por não atores.

Como n’ “A Lei do Mercado”, quis trabalhar de novo com o Vincent [Lyndon] e com atores não profissionais. Acho muito mais eficaz porque nestes papéis papéis de função - os patrões, os sindicalistas, os trabalhadores, etc. - ter pessoas que já conhecem esta realidade. Foi um casting enorme, um trabalho gigantesco. Até porque não houve improvisação.

Foi tudo escrito? Mesmo para os não atores que fazem no fundo de si próprios aqui?

Sim, tudo escrito. É um mecanismo de precisão. Dirigi-os de forma a serem o mais verdadeiros possível no meu dispositivo. Ao Vincent também. Todos tiveram o mesmo espaço de liberdade e os mesmos constrangimentos - muitos constrangimentos e um pouco de liberdade. A liberdade que lhes dei, aos [não] atores foi a de dizerem as coisas à maneira deles, com as suas palavras, mas de forma a não se afastarem daquilo que estava escrito. É o justo. O que acontece é que como conhecem a situação acabam por utilizar palavras que são mais verdadeiras. Mas tudo é fabricado, tudo é organizado, apesar desta aproximação à realidade. Como num documentário. A impressão com que se fica é de que as coisas estão a acontecer assim, mas é tudo completamente fabricado.

A forma deste filme aproxima-se da de um documentário.

Tanto na forma como dramaturgia aproxima-se do documentário porque queria imprimir-lhe uma ideia de real. Acho que é uma forma interessante de imprimir realismo e verdade à ficção. Tudo é verdade no filme mas a ficção é o que me permite fazer avançar a história, sem trair a realidade.

O filme não estreou com o título inicial. Por que razão o começou com o título “Um Outro Mundo” e o alterou para “Em Guerra”?

Como é que sabe isso?

Li algures.

Quando escrevi a história o título era “Em Guerra”, mas quando começámos à uma fábrica para fazer a rodagem de um filme sobre trabalhadores em greve chamado “Em Guerra” não estávamos a conseguir porque o título era demasiado violento. Mudámos o nome para “Um Outro Mundo”, que era um bocado dúbio, mas aí já foi aceite. E depois voltei a mudar o título. Foi um subterfúgio.

Acho interessante que descreva o filme como um filme de ação político mas que ao mesmo tempo fale numa preocupação de apresentar os factos e deixar o lugar de juiz para o espectador.

É um filme político ao mostrar como o mundo funciona. O que quis foi trazer à luz este lugar de sofrimento destes trabalhadores. E escolho um lado, sim. O lado dos mais fracos. Interessava-me mostrar as suas reivindicações, mostrar que não estão de acordo, mas porque não estão de acordo. E o espectador poderá constatar que de facto não é muito justo o que se está a passar. Os políticos dirão que compreendem, mas que… os empregadores dirão que têm que fazer isto porque… Mas são eles que têm o poder de facto. São eles que dizem, de facto, que vai ser assim. O que era muito importante para nós aqui era que apesar de este ser um filme [sobre uma história] que se passa em França, ele pudesse ser compreendido em todo o mundo. A lei francesa é a lei francesa, mas o filme serve-se da lei e do sistema francês para contar uma história completamente universal. Os mecanismos são os mesmos por toda a parte. O que queríamos era mostrar esses mecanismos e estas relações de forças.