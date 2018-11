A ex-mulher de António Joaquim, amante de Rosa Grilo e implicado como suspeito no caso da morte do triatleta, recebeu uma carta da viúva de Luís Grilo, que atualmente está presa na cadeia de Tires. Na carta, Rosa Grilo pedia desculpa e garantia que António Joaquim “foi envolvido por estupidez” dela.

“Querida Nanda, amo o Tó desde sempre. Mas gosto de ti, naturalmente de uma maneira diferente e peço-te perdão pela tristeza que te provoquei”, escreveu a viúva numa carta divulgada pela revista TVMais.

“O Tó foi envolvido por estupidez minha”, acrescentou a viúva garantindo à ex-mulher do amante que António nunca gostou verdadeiramente de Rosa Grilo. “O Tó sempre te amou. Nunca o influenciei a sair de casa”, pode ainda ler-se.

A viúva do triatleta pede ainda a Fernanda que não abandone o marido, acrescentando que tem medo que este “se mate”.

No entanto, Rosa Grilo não faz nenhuma referência em toda a carta aos fins de semana que passou com António Joaquim depois do desaparecimento de Luís Grilo.