O lugar da esquerda

A colagem de muitos partidos socialistas e sociais-democratas às soluções tecnocráticas lideradas pelas dinâmicas dos mercados e não pelas prioridades da política tem vindo a passar-lhes uma pesada fatura eleitoral

Os partidos sociais-democratas e socialistas, salvo algumas exceções – a maior expressiva das quais é o PS em Portugal –, têm vindo a perder peso eleitoral em vários países. Essa erosão não se resolve com inflexões táticas para o centro ou para uma esquerda mais radical. Exige uma nova forma de concretizar os valores da esquerda democrática adequada aos desafios da modernidade. O lugar da esquerda está em frente.

A terceira via foi o caminho escolhido por muitos partidos socialistas e sociais--democratas europeus para se adaptarem aos anúncios precoces do fim da história e ao designado Consenso de Washington. Hoje é fácil reconhecer o erro de análise, explicado pelo contexto em que aconteceu. Menos desculpável foi a persistência do erro na abordagem à crise financeira do final da década passada, em que já só acreditou na capacidade da regulação para manter a equidade em situações de crise quem tenha andado muito distraído nos primeiros sinais de borrasca, no início do milénio.

A colagem de muitos partidos socialistas e sociais-democratas às soluções tecnocráticas lideradas pelas dinâmicas dos mercados e não pelas prioridades da política, com que a União Europeia respondeu à crise financeira gerada nos Estados Unidos da América e rapidamente propagada globalmente, tem vindo a passar-lhes uma pesada fatura eleitoral.

Esta colagem não contaminou o Partido Socialista em Portugal, que na oposição sempre se bateu contra o empobrecimento e que em coerência, quando retomou o poder, aplicou uma estratégia de recuperação dos rendimentos, incentivo ao crescimento e apoio ao emprego.

A rigidez neoliberal que tem predominado na condução das instituições europeias abriu espaço ao reforço de forças políticas eurocéticas à esquerda e à direita e dos nacionalismos populistas radicais. Os partidos socialistas e sociais-democratas foram resistindo de forma diversa, mantendo-se, contudo, como um pilar determinante do europeísmo progressista.

A tectónica do movimento socialista e social-democrata europeu tem, naturalmente, matizes nacionais próprias. Nalguns países, de que a Alemanha, a Itália ou a França são os exemplos mais marcantes, verificaram-se dissensões e a formação de partidos ou movimentos que se reclamaram os herdeiros da verdadeira esquerda democrática. Os resultados não têm sido brilhantes nem para os partidos-base nem para os seus clones. Na Alemanha, entre outros, surgiu em contrapartida uma nova alternativa europeísta e reformista liderada pelos verdes.

Um olhar atento sobre a social-democracia e o socialismo democrático na Europa, na antecâmara de mais um ciclo eleitoral, permite concluir que o movimento continua vivo, embora com riscos de fragmentação. As experiências mostram que o caminho não é a divisão em pequenos e médios partidos espalhados pelo espetro partidário, mas antes a concentração na diversidade para inovar e gerar respostas adequadas aos novos desafios políticos da sociedade moderna.

A esquerda democrática de que a Europa precisa para liderar um projeto progressista e europeísta no próximo ciclo eleitoral não fica nem mais ao centro nem mais ao extremo. Fica em frente.

Eurodeputado