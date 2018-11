A maior parte do território de Portugal continental está sob aviso amarelo por causa da precipitação, vento forte ou agitação marítima devido à depressão Beatriz que está situada a noroeste das ilhas britânicas.

"Portugal Continental será afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte associada a esta depressão, em especial as regiões Norte e Centro. Assim, para estas regiões, a passagem desta superfície frontal fria irá originar chuva persistente, que será por vezes forte entre o meio da tarde de dia 6 e a madrugada de dia 7", pode ler-se no comunicado enviado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A região norte será a mais afetada pelo mau tempo, no entanto a zona sul irá também “ter períodos de chuva a partir do final do dia 6 e a manhã de dia 7. O vento será moderado a forte, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora, no litoral e nas terras altas desta região”. Na Serra da Estrela, a queda de neve vai também atingir os pontos mais altos.

Os distritos da costa ocidental estão também em alerta sobre a agitação marítima durante esta quarta-feira. Só os distritos de Santarém, Portalegre, Évora e Bragança não estão sob aviso amarelo, assim como os arquipélagos dos Açores e da Madeira.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e implica que existe uma situação de risco para determinadas atividades.