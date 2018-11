Paddy Cosgrave, sacerdote ou feiticeiro?

Às vezes tenho a sensação de que Paddy Cosgrave é uma espécie de Feiticeiro de Oz, que manipula uma enorme geringonça para parecer muito mais poderoso e terrível do que realmente é.

Para quem nunca participou na Web Summit, o que se passa lá dentro continua a ser um pouco misterioso. Algumas imagens sugerem uma espécie de missa em que os crentes quase entram em transe quando o grande sacerdote pisa o palco e lhes dirige algumas palavras. Outras imagens fazem lembrar os congressos do antigo Partido Comunista soviético, com o aparelho do regime presente em peso, visivelmente satisfeito consigo próprio. Outras ainda levam-nos a crer que não é muito diferente das Ted Talks, em que especialistas num determinado assunto debitam o seu conhecimento para uma plateia.

Acontece que quando olhamos para o painel de oradores da Web Summit não ficamos particularmente impressionados. Se as estrelas do evento são André Villas-Boas, António Guterres, Jorge Mendes e Luisão (porque Ronaldinho Gaúcho, o astro maior, afinal não pôde sair do Brasil por falta de passaporte...) vou ali e já venho. Não me interpretem mal: todos eles são personalidades distintas, influentes nas respetivas áreas e com muito mérito profissional. Mas precisaríamos mesmo de um megaevento internacional, promovido por um empreendedor irlandês, para os trazer... a Portugal? Por outro lado, há que ter a humildade de reconhecer que não vemos no painel da Web Summit as grandes sumidades do momento, verdadeiros gurus como Bill Gates, Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk ou mesmo Mark Zuckerberg.

O que pode levar a desconfiar se se trata realmente de um evento de primeira grandeza no panorama tecnológico mundial. Não vou ao ponto, como outros mais radicais, de dizer que a Web Summit se trata de uma vigarice. Até porque, para ser inteiramente justo, também vieram a Lisboa palestrantes ilustres como o presidente da Samsung ou o fundador da World Wide Web. Ainda assim, às vezes tenho a sensação de que Paddy Cosgrave é uma espécie de Feiticeiro de Oz, que manipula uma enorme geringonça para parecer muito mais poderoso e terrível do que realmente é. Admito que para quem ande pelo mundo encantado das novas tecnologias e do empreendedorismo a ilusão seja convincente. E, nos dias que correm, muitas vezes isso é quanto basta.