As linhas de alta velocidade da Estação de Sants, em Barcelona, foram encerradas por suspeita da existência de “um possível engenho explosivo”.

A informação foi avançada pelos Mossos d’Esquadra nas redes sociais. As autoridades receberam um alerta pelas 8h00 desta quarta-feira que fazia referência a um objeto estranho que tinha sido deixado dentro de uma mala.

@mossos

Estem fent comprovacions a les vies de l'AVE de l'estació de Sants de Barcelona seguint protocols de seguretat.

S'han desallotjat dos trens de les vies 3 i 4

TEDAX activat pic.twitter.com/0eTOKHus3L — Mossos (@mossos) 7 de novembro de 2018

O objeto já foi analisado pela segurança das Infraestruturas Ferroviárias do Estado Espanhol utilizando um scanner. No entanto as forças espanholas seguem o protocolo de segurança para que as investigações possam prosseguir.

O fecho das linha sestá a gerar um aglomerado de pessoas na rede ferroviária. As imagens têm sido partilhadas nas redes sociais.