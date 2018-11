É oficial. As Spice Girls vão voltar. A mais importante girl band da década de 90 confirmou a reunião para 2019. Para já, apenas na Grã-Bretanha. As cidades de Manchester, Coventry, Sunderland, Edinburgh, Bristol e Londres vão poder assistir ao reencontro. O anúncio foi feito através de um vídeo hilariante no Twitter, em que as quatro encenam um telejornal. Emma Bunton brinca com o passar do tempo e faz manchete de uma questão existencial: “ainda tenho idade para fazer totós?”.

É a primeira digressão das Spice Girls em dez anos e o regresso aos palcos após um concerto pontual motivado pelos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. No entanto, a reunião tem a singularidade de juntar apenas Geri, Mel B, Mel C, e Emma Bunton. Victoria Beckham, não participa. Tudo indica por estar empenhada na gestão do seu império modista.

No Instagram, a “Posh Spice” reagiu ao anúncio com entusiasmo, embora sem explicar os motivos da ausência. “Desta vez, não me vou juntar às minhas meninas em palco, mas fazer parte das Spice Girls foi uma parte importantíssima da minha vida e envio amor e diversão para a digressão do próximo ano. Sei que vão dar um espetáculo incrível e os fantásticos fãs do passado e do presente vão presenciar um momento incrível”, escreveu com a hashtag “friendshipneverends”, uma das passagens chave do single “Wannabe”, o mais popular de toda a carreira, editado em 1996. No entanto, as Spice Girls não fecham a porta a Victoria. “Somos apenas nós as quatro. Espero que a Victoria se venha juntar em algum momento”, assumiu Melanie B, a “Scary Spice” à BBC. “Seria uma pena se não acontecesse”, realçou.

Esta não é a primeira reunião das Spice Girls. Após um primeiro ciclo de vida entre 1994 e 2000, concluído com o terceiro e derradeiro álbum “Forever”, as cinco Spice alegaram cansaço para anunciar uma pausa por tempo indeterminado. E dedicar-se a carreiras a solo, sem a mesma expressão mediática, mas ainda assim com êxitos pontuais como “When You’re Gone”, um dueto de Bryan Adams e Mel C, “Never Be The Same Again” da mesma cantora, “Maybe” e “What Took You So Long” de Emma Bunton, “Out Of Your Mind” de Victoria Beckham, “Mi Chico Latino” e “It’s Raining Men” de Geri Halliwell.

Voltariam no final de 2007 para uma breve digressão mundial de três meses (sem lugar para Portugal), como ícones dos anos 90 mas ainda sem o ciclo nostálgico de vinte anos a alimentar o saudosismo. 175 milhões de euros depois, nova pausa. Até 2012, quando se reuniram para um medley de “Wannabe” e “Spice Up Your Life” na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres.

Até junho do próximo ano, quando regressarem na era da vingança dos anos 90, do empoderamento feminino e do #metoo. Os bilhetes são postos à venda no próximo sábado.