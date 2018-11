As luzes do palco principal apagaram-se depois da conferência de Young Sohn sobre o tema "Um mundo melhor com inteligência artificial".

O presidente e diretor da Samsung considera que o esta faceta só agora tem 'asas' para crescer: "Há muito mais informação e ela [a Inteligência Artificial] surge de todo o lado". No entanto, nem tudo é um mar de rosas e Sohn admitiu que a AI pode vir a ter implicações para o dia-a-dia das pessoas, mais especificamente no mercado de trabalho e na proteção da informação.

No final do discurso, houve ainda tempo para Sohn lembrar que a informação "pertence às pessoas", no âmbito da discussão sobre a proteção de dados.