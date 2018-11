'Oumuamua' tem intrigado a comunidade científica desde que foi descoberto há um ano pelo telescópio Pan-STARRS 1. Os astrónomos da Universidade de Harvard acreditam que este objeto em forma de charuto pode ter origem “extraterrestre” e pode servir para espiar a Terra.

O nome “Oumuamua” significa “mensageiro que alcança um passado distante” - na língua havaiana -, e os cientistas acreditam que se trata de um objeto de origem interstelar. Os investigadores afirmam ainda que “Oumuamua é o primeiro objeto já visto no nosso sistema solar que é conhecido por ter uma origem incomum.”

No artigo mais recente publicado pelo Centro de Astrofísica do Harvard Smithsonian no jornal científico Astrophysical Journal Letters, o “Oumuamua pode ser uma sonda totalmente operacional enviada intencionalmente para a Terra por uma civilização extraterrestre”.

Os investigadores baseiam-se no facto de o objeto apresentar uma “ aceleração excessiva” devido ao aumento da velocidade de forma inesperada. “Considerando a origem artificial, uma possibilidade é que Oumuamua seja um resíduo de um equipamento tecnológico avançado, que flutuou no espaço interestelar”, explicam os investigadores e autores do artigo.

Dois dos autores do artigo, Abraham Loeb e Shmuel Bialy, acreditam que se pode ainda tratar de uma vela solar: um sistema que utiliza a pressão da radiação solar para gerar aceleração: “As velas solares de dimensões semelhantes foram projetadas e construídas pela nossa civilização, incluindo o projeto IKAROS e a Iniciativa Starshot. A tecnologia da vela solar pode ser usada abundantemente para o transporte de cargas entre planetas ou estrelas."

A NASA avança também que” esta descoberta é possibilitada pelos esforços da NASA para encontrar, analisar e caracterizar objetos próximos da Terra que poderiam representar uma ameaça para o nosso planeta."