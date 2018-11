O humorista Bruno Nogueira começou por se tornar mais conhecido com os seus números de comédia de stand-up no programa ‘Levanta-te e Ri’. Agora, passados dez anos de ter abandonado este estilo para se dedicar a outros projetos, como por exemplo o projeto musical Deixem o Pimba em Paz e projetos de representação, Bruno Nogueira volta aos palcos já neste mês de novembro.

O humorista apresenta-se com o espetáculo “Depois do Medo” em várias salas do país. A primeira data é já no dia 29 de novembro, em Faro.

Lisboa e Porto só vão receber Bruno Nogueira para o próximo ano, em salas a anunciar em breve. “Neste seu novo espetáculo, Bruno Nogueira aborda questões que só incomodam pessoas que têm demasiado tempo livre. Entre os temas interessantíssimos poderão encontrar a intrigante problemática das pessoas que, sem terem nada na boca, mastigam quando estão a olhar para alguém a comer. Um encantador processo mental”, pode ler-se na sinopse do evento.