A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter violado uma mulher depois de lhe ter oferecido uma casa para pernoitar.

De acordo com o comunicado das autoridades, a vítima, de 21 anos, foi abordada pelo suspeito, de 27, na zona do Cais do Sodré, em Lisboa. Vendo que a mulher não tinha onde pernoitar, o indivíduo ofereceu a sua casa, na zona da Amadora.

Terá sido nessa habitação que, “usando violência física, a veio a violar”, explica o mesmo documento. O suspeito foi detido e está em prisão preventiva.

As autoridades suspeitam que o indivíduo seja o homem por detrás de uma série de crimes de violação nas zonas históricas da capital: “A Polícia Judiciária encontra-se a apurar o eventual envolvimento do suspeito na prática de crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses em zonas históricas da cidade de Lisboa, as quais eram frequentadas diariamente pelo mesmo”.