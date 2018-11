O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, anunciou a capital mais inovadora da Europa: Atenas. O representante da capital grega recebeu o cheque de um milhão de euros pelas mãos de Carlos Moedas e afirmou que "isto não é apenas um prémio, é também o reconhecimento do esforço grego dos últimos anos".

Na lista da edição de 2018 do prémio iCapital estavam também as cidades de Aarhus, Hamburgo, Toulouse, Leuven e Umea, mas foi a capital grega a suceder a Paris. No entanto, o comissário europeu agradeceu aos representantes das restantes cidades e focou o seu discurso na tolerância e na diversidade.

No segundo dia de Web Summit, Carlos Moedas afirmou também que a tecnologia têm um papel importante em todas as áreas, tendo destacado a educação.