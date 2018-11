Ainda não está oficializado, mas tudo indica que o será nos próximos dias – quem sabe ainda hoje: o novo treinador do Sporting chama-se Marcel Keizer, é holandês, tem 49 anos e passou os últimos meses nos Emirados Árabes Unidos, ao comando do Al Jazira. Ontem, de resto, ainda orientou a equipa árabe no triunfo sobre o Al Wasl (2-0) em Abu Dhabi – apesar da fotografia publicada pelo jornal “A Bola” na sua edição de ontem onde alegadamente se via o técnico no aeroporto de Amesterdão, supostamente em trânsito para Lisboa.

Ao portal “Maisfutebol”, o diretor de comunicação do Al Jazira, Mohamed el-Rahman, garantia na tarde de ontem que Marcel Keizer se encontrava no hotel em estágio com a equipa, em Abu Dhabi, deixando no ar a possibilidade de o técnico se despedir do conjunto árabe após o encontro e aí sim, viajar de vez para Portugal. No sábado, Frederico Varandas já havia revelado ter “acordo fechado” com o treinador que irá substituir José Peseiro, faltando apenas atingir uma plataforma de entendimento com o clube ao qual este estava vinculado. Tudo indica que esse acordo já terá sido alcançado, devendo o Sporting ter de pagar uma indemnização ao Al Jazira pela saída do treinador holandês.

Keizer deverá assinar pelos leões até junho de 2020, com mais dois anos de opção, auferindo um salário anual de um milhão de euros, segundo garante a generalidade da imprensa desportiva. Com o técnico deverão chegar também o médico João Pedro Araújo (amigo pessoal do presidente leonino), responsável clínico da formação árabe, e o fisioterapeuta Rúben Ferreira, mas também Rodolfo Correia, antigo médio de Estrela da Amadora, FC Porto, Beira-Mar, Varzim ou Académica, que se encontrava neste momento a orientar a equipa de sub-23 do Al Hilal (clube da Arábia Saudita onde Jorge Jesus é o treinador principal) e deverá agora passar a desempenhar o cargo de treinador-adjunto de Keizer. Além, claro, de Tiago Fernandes, que assumiu de forma interina o comando após a saída de José Peseiro (de quem já era adjunto) e com sucesso, vencendo nos Açores o Santa Clara por 2-1. Há a forte possibilidade, de resto, do filho de Manuel Fernandes ainda orientar também os leões no encontro desta quinta-feira em Londres, frente ao Arsenal, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

De Waseige a Vercauteren Marcel Keizer é tudo menos um treinador de renome – mesmo na sua Holanda natal. Como jogador, não passou da mediania: começou no Ajax, mas praticamente não foi opção nos dois anos em que fez parte da equipa sénior, passando depois grande parte da carreira como médio no Cambuur, mais dois anos no De Graafschap e outros dois no Emmen. Pendurou as botas aos 33 anos e iniciou-se como técnico em 2004/05 no modesto UVS. Chegou à I liga holandesa há apenas três temporadas, para tentar salvar o Cambuur – o que não conseguiu –, e foi depois contratado pelo Ajax para dirigir a equipa B do gigante holandês. O trabalho realizado na formação secundária agradou à direção, que em 2017/18 o convidou a assumir os destinos da equipa principal, após a saída de Peter Bosz para o Borussia Dortmund. O sucesso, todavia, foi pouco – ou nenhum: afastado das provas europeias logo em agosto, acabaria despedido em dezembro após cair também na Taça e quando estava a cinco pontos do líder, o rival PSV Eindhoven.

O trabalho com os jovens, na verdade, é mesmo o atributo primordial de Keizer, segundo a generalidade da imprensa holandesa. O técnico, apaixonado pela filosofia de Johan Cruyff (que ainda o chegou a orientar no Ajax), é também um acérrimo defensor de um estilo de jogo ofensivo, sendo ainda descrito como “meticuloso” e “exigente do ponto de vista tático”, mas é mesmo a vertente de potenciador do crescimento dos miúdos que mais lhe é atribuída. Pelas suas “mãos”, de facto, passaram vários nomes fortes da formação recente do Ajax, como Onana, De Ligt, Frenkie De Jong, Van de Beek e David Neres, todos integrantes do atual plantel – foram, aliás, todos utilizados no recente triunfo sobre o Benfica, em Amesterdão, para a Liga dos Campeões –, ou ainda Justin Kluivert, filho do antigo internacional Patrick Kluivert e transferido este verão para a Roma com apenas 19 anos e a troco de 17,25 milhões de euros.

Todos estes predicados, todavia, não chegam para erradicar a desconfiança entre os adeptos leoninos – afinal de contas, o currículo de Marcel Keizer está longe de entusiasmar. Ainda para mais depois da chuva de nomes que foi surgindo nos últimos dias na comunicação social – alguns dos quais bem sonantes, comoLeonardo Jardim, Paulo Sousa, Peter Bosz ou até Arsène Wenger.

Na memória dos leões estão ainda algumas incursões falhadas por treinadores estrangeiros que desconheciam quase em absoluto o futebol português: a mais recente, em 2012/13, foi o belga Franky Vercauteren, que durou precisamente dois meses no comando técnico do Sporting, mas também Giuseppe Materazzi, despedido à quarta jornada de 99/00, Vicente Cantatore, que durou... três jogos, em 97/98, ou Robert Waseige, despedido à 12.ª jornada de 96/97. Em termos de herança técnica holandesa em Portugal, Keizer não tem muito onde se agarrar: foram apenas três os treinadores dos Países Baixos a trabalhar no nosso país. Pode ver quem são à direita.