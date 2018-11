Além de CEO’s de grandes empresas tecnológicas, espera-se também que o maior evento tecnológico traga um impacto económico positivo de 200 milhões de euros em hotéis, transportes e restaurantes. “A altura do Web Summit é uma loucura”, disse ao i um funcionário do restaurante Las Ficheras, em Lisboa.

Esta é uma realidade que a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) já previa. A entidade estima que os visitantes da cimeira gastem, em média, 50 euros por dia em alimentação.

O restaurante Kais, junto ao rio Tejo, já está preparado e entre dia 5 e 9 vai receber centenas de pessoas para comer e dançar no final da noite. Um dos responsáveis deste espaço contou ao i que no primeiro dia do evento vão receber 350 pessoas para jantar que depois irão aproveitar o final da noite na discoteca Skones. O mesmo plano tem cerca de 180 pessoas que já reservaram mesa para o dia 8 de novembro.

Contactado pela organização do Web Summit foi também o grupo de restaurantes Olivier, que afirmou já ter algumas reservas de grupos, mais especificamente no Avenida.

Já um funcionário do restaurante JNcQUOI disse ao i que chegou a ser contactado pela organização para receber alguns jantares, mas devido à lotação esgotada foi obrigado a recusar.

O SUD Belém é outro dos restaurantes muito procurados por quem participa na Web Summit e, além das reservas que já podem confirmar, confessam ainda que, nesta altura do ano, o restaurante enche sempre um bocadinho mais.

De uma forma geral, os restaurantes lisboetas esperam uma enchente, “mais na hora de jantar do que na hora de almoço”, como afirmou uma funcionária do Cartel 36. “O ano passado tivemos uma grande procura por esta altura”, esclareceu.

Descansar durante os dias do evento Não é só a restauração que olha para os dias da cimeira de tecnologia como uma mina de ouro.

A Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) afirmou que prevê uma taxa de ocupação próxima dos 100% “e o preço, naturalmente, irá ajustar-se”. A previsão é que, em média, sejam gastos cerca de 120 euros diários em alojamento.

O i simulou a reserva em alguns dos hotéis próximos do evento na noite de 6 para 7 de novembro e chegou à conclusão que não só é difícil arranjar alojamento para essas noites como também os preços dispararam. É o caso do Myriad by Sana Hotels, que já só tem um quarto disponível e o preço pela noite é de 500 euros. Para as restantes noites, a disponibilidade era maior, mas os preços também.

Já no hotel Tivoli no Oriente, a disponibilidade para a mesma noite era igual, apenas um quarto, e o preço por noite era de 900 euros. Mais longe do recinto, o Tivoli Avenida da Liberdade já não tem quartos disponíveis.

O Ritz oferece mais opções, mas os preços ultrapassam sempre os 600 euros. Contactado pelo i, um funcionário do hotel admitiu que há “sempre uma grande procura nesta altura”.

Já o Evolution, no Saldanha, não tem disponibilidade para essa noite. Mais baratos são os hotéis Ibis e, por isso mesmo, grande parte das unidades hoteleiras espalhadas por Lisboa encontram- -se esgotadas.

Além dos tradicionais hotéis, a oferta de alojamento perto da Altice Arena e da FIL era bastante reduzida. No Airbnb apenas estavam disponíveis nove espaços e o preço mais baixo rondava os 65 euros por um quarto numa guesthouse.

A Web Summit parece ser uma época alta a meio do mês de novembro.

Números do ano passado Esta é a terceira edição da cimeira na capital portuguesa e a verdade é que, de ano para ano, os números têm aumentado tanto no setor da hotelaria como no da restauração.

A AHP revelou que, em 2017, a taxa de ocupação dos hotéis na cidade de Lisboa se fixou nos 92%, com um preço médio de 141 euros, enquanto na região de Lisboa foi de 88%, com um valor de 128 euros.

Comparando com os valores do ano passado, a AHRESP prevê agora um aumento de 12,4% no número de hóspedes, 18% de residentes no estrangeiro. “As dormidas deverão apresentar um crescimento homólogo de 13,5%, com o mercado externo a contribuir com um aumento de 17,3%; a ocupação-cama poderá apresentar um crescimento de mais 5,0 p.p., situando-se nos 55,8%, e o RevPar (rendimento médio por quarto disponível) deverá fixar-se nos 78€, apresentando um crescimento de 25,8%”, disse.

Já a Airbnb anunciou que, em 2017, recebeu 18 mil hóspedes nos dias da Web Summit, mais 30% do que havia registado em 2016. “Os 34 mil anfitriões lisboetas podem ganhar um rendimento extra superior a 1,5 milhões de euros durante os três dias do evento”, afirmou.