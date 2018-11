Bruno de Carvalho não quis faltar à primeira saída à noite da filha Ana Catarina. Numa publicação do Instagram, o ex-presidente do Sporting partilhou o momento em que a filha de 15 anos foi pela primeira vez a um bar.

“A primeira vez num bar foi com o pai!”, escreve BdC mostrando-se orgulhoso da sua “princesa”.

Segundo as fotos partilhadas pelo antigo presidente do Sporting, os dois terão ido jantar com amigos antes da grande estreia de Ana Catarina na noite lisboeta.

O antigo presidente do Sporting fez também uma homenagem à filha mais nova, publicando um conjunto de fotos, incluindo duas em que está a dar o biberon à bebé, com a descrição "Leonor, nós para sempre".