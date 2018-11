Os trabalhadores do metro de Lisboa cancelaram a paralisação parcial agendada para terça e quinta-feira, dias 6 e 7 de novembro.

De acordo com Anabela Carvalho, dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, citada pelo Público, a decisão foi tomada, num plenário, esta segunda-feira, por larga maioria.

De acordo com a dirigente, a administração do metro aceitou a prorrogação da vigência do acordo de empresa, por mais um ano, e colocou fim ao desacordo com os trabalhadores. Assim, é esperado o serviço habitual do metro, na semana em que se realiza também a Web Summit,