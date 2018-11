Foram divulgadas várias fotografias onde o futebolista do São Paulo, Daniel Corrêa Freitas, aparece na cama com a mulher de Adison Brittes Junior, o principal suspeito do homicídio.

Nas fotografias, o jovem de 24 anos aparece deitado a fazer caretas enquanto a mulher está a dormir ao lado. Também a conversa que o Daniel Corrêa Freitas teve com o amigo estão a chocar o Brasil.

Recorde-se que o jogador do São Paulo foi encontrado morto no final de outubro. Segundo a polícia, “com certeza que foi torturado porque recebeu porrada dentro de casa e depois foi-lhe cortado o pescoço e retirados os genitais.

O empresário Adison Brittes Junior foi detido há três dias, juntamente com a sua mulher – que aparece nas fotos – e a sua filha de 18 anos, que convidou o jogador para a sua festa. A defesa do empresário afirma que o jogador tentou violar a mulher de Brittes Junior.

Com base nas imagens, e segundo as investigações, o jovem de 24 anos terá sido “surpreendido na cama” com a mulher de Brittes Junior, tendo por isso “levado porrada”. Foi depois levado, na bagageira do carro, para o local do onde o crime foi cometido.

Nas mensagens para o amigo, Daniel Corrêa Freitas diz que vai dormir com a mulher do empresário e que vai “comer a mãe da aniversariante” enquanto “o pai está ao lado”. O amigo aconselha-o a não seguir com o plano.