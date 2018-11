Georgina Rodríguez aceitou o convite de uma empresa de ioga e vai passar a integrar a equipa da Alo Yoga.

O anúncio foi feito esta segunda-feira na página oficial do Instagram, onde a namorada de Cristiano Ronaldo confessou estar “muito feliz”.

Na fotografia, Georgina aparece em pontas, uma pose de bailarina de ballet.

“Esta noite tenho uma notícia que me dá muita alegria de partilhar com vocês”, escreveu Georgina antes de revelar a novidade. “Estou imensamente feliz por fazer parte da família Alo Yoga. Obrigada por confiarem em mim e por me terem escolhido”, acrescenta.