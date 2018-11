As caixas negras do avião da Lion Air que se despenhou no Mar de Java mostram que a avaria que provocou o acidente já tinha acontecido nos últimos quatro voos realizados pelo aparelho.

O problema seria uma falha no indicador de velocidade, explica Soerjanto Tjahajono, do Comité Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia, na conferência de imprensa que anunciou os resultados da análise das caixas negras.

Tjahajono afirmou que os dados recolhidos “são consistentes” e dizem respeito a valores “erráticos” dos indicadores de velocidade e de altitude que se registaram também nas três viagens anteriores à queda do aparelho.

O estado em que foram encontrados os restos do avião demonstra que o avião ia a “grande velocidade” no momento em que despenhou. "A velocidade com que se despenhou foi suficientemente elevada para libertar uma grande energia. Por isso a fuselagem ficou fragmentada em pequenos elementos", disse ainda Tjahjono.

Recorde-se que o avião despenhou-se no Mar de Java na passada segunda-feira com 189 pessoas a bordo. Os familiares das vítimas têm-se queixado de falta de informações sobre as causas que levaram à queda do acidente.