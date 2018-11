Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán começa a ser julgado esta segunda-feira, em Nova Iorque. ‘El Chapo’, como é mais conhecido, é acusado de gerir o maior cartel de drogas do mundo e de ter contrabandeado mais de 155 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, nos últimos 25 anos.

De acordo com o jornal Expresso, este é um julgamento que vai custar milhões de dólares e vai durar mais de quatro meses. A acusação esteve a preparar durante vários anos o caso contra o famoso traficante, que foi extraditado para os EUA em 2017 após ter conseguido fugir duas vezes da prisão no México.

Vários especialistas acreditam que ‘El Chapo’ , que tem agora 61 anos, vai passar o resto da vida atrás das grades, numa prisão de segurança máxima. No total, Guzmán é culpado de 11 acusações, entre elas tráfico de droga, lavagem de dinheiro e posse de armas de fogo.

Este é um julgamento que vai ocorrer debaixo de apertadas medidas de segurança: os 12 jurados e os seis suplentes vão permanecer anónimos e terão direito a escolta sempre que saírem e entrarem no tribunal federal.

‘El Chapo’ liderou, entre 1989 e 2014, aquela que é conhecida como “a maior organização de tráfico de drogas do mundo com milhares de membros”. Apesar de estar preso, o seu cartel – o cartel de Sinaloa – continua a funcionar e representa um grande perigo para o México, devido ao elevado tráfico de drogas que existe no país, e para os EUA, que sofre de uma ‘epidemia’ de consumo de drogas.

‘El Chapo’ era mantido em regime solitária, em que passava 23 horas na sua cela e as únicas pessoas que podia receber eram os advogados e as suas filhas gémeas, de 7 anos, mas sempre separado por um vidro. A sua esposa, Emma Coronel de 29 anos, estava proibida de o visitar por ordem do juiz.