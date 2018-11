Militares desfilaram sob o espetro de Tancos

Na realidade, foi exatamente isso que sucedeu há 100 anos quando cerca de 50 mil portugueses foram enviados para os campos de batalha da Europa porque o Partido Republicano, grandemente caído em descrédito, queria afirmar o país a nível internacional e afirmar-se a si próprio no xadrez político

Não calhou num timing feliz a impressionante parada, a maior de sempre da nossa democracia, que este domingo juntou mais de 4500 homens em Lisboa para assinalar o centenário do Armistício da Primeira Guerra Mundial. Como todos sabemos, o desfile realizou-se num momento em que o prestígio do aparelho militar se encontra minado por dúvidas e suspeições decorrentes quer do roubo de Tancos quer da posterior recuperação de material, que poderá não ter passado de uma encenação para calar vozes incómodas e passar uma esponja sobre o crime.

O facto de ainda não terem sido identificados todos os envolvidos e de não ter sido avançada uma explicação cabal para o que se passou (pelo contrário, o que houve foi uma sucessão de reações atabalhoadas) é, por enquanto, uma nódoa para o Exército que nenhum desfile militar, por mais espampanante que seja, pode apagar. Este domingo, no seu curto discurso, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou: “Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais ou de grupo, de jogos de poder, enquanto soldados se batiam [...] pela pátria e pela humanidade”. Na realidade, foi exatamente isso que sucedeu há 100 anos quando cerca de 50 mil portugueses foram enviados para os campos de batalha da Europa porque o Partido Republicano, grandemente caído em descrédito, queria afirmar o país a nível internacional e afirmar-se a si próprio no xadrez político. O resultado foi o que se viu: uma catástrofe para os soldados mortos, feridos ou capturados e para as suas famílias, para o partido, para o regime e para o país.

Curiosamente, essa participação de Portugal na guerra também envolveu o Polígono Militar de Tancos, onde foi feita a preparação dos homens para o conflito. O suposto sucesso da operação, que decorreu em tempo recorde, ficou conhecido como “o milagre de Tancos”. Também na altura se organizou uma impressionante parada militar – com todos os altos responsáveis presentes, Presidente da República incluído – para mostrar o poderio bélico e quão bem preparado estava o Exército Português... Como veio a verificar-se, não estava. Quaisquer semelhanças com os tempos atuais poderão não ser pura coincidência.