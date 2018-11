Foi mais um passeio para o Manchester City, agora com o bónus de valer a liderança isolada da Premier League: os citizens trucidaram o Southampton (6-1) e aproveitaram de forma perfeita o empate da véspera entre Liverpool e Arsenal (1-1). Foi tudo muito simples para os comandados de Pep Guardiola, que nem tiveram de forçar muito para bater uma das equipas mais frágeis do campeonato inglês nesta temporada.

A goleada começou a desenhar-se logo aos seis minutos, quando Hoedt desviou para a própria baliza um cruzamento rasteiro de Sané. Aos 12’, Aguero marcou o golo da ordem, assistido por Sterling, que começava aí uma tarde de sonho: dois golos e outras tantas assistências. Também Sané se destacou, sendo dele o passe para o golo de David Silva aos 18’.

O primeiro – e único – esboço de reação dos saints aconteceu aos 30’, possibilitado por um penálti cometido por Ederson e convertido por Ings. Ainda antes do intervalo, todavia, Sterling fez o 4-1 e deitou completamente por terra as aspirações dos visitantes, que contaram com Cédric na defesa durante os 90’. Aos 67’, Aguero bisou nas assistências para os golos de Sterling e, em cima do apito final, Sané fechou finalmente a contagem, novamente assistido pelo internacional inglês. Bernardo Silva cumpriu os 90’ e fez parte de algumas das jogadas dos golos, em mais uma exibição muito positiva.

Em segundo, com os mesmos pontos do Liverpool e a dois do City, está agora o Chelsea, após o triunfo por 3-1 na receção ao Crystal Palace. Morata, com um bis (32’ e 65’), foi a figura do encontro, tendo o terceiro golo sido apontado por outro espanhol, Pedro Rodríguez, aos 70’. Townsend fez, aos 53’, o golo da equipa visitante, que segue em 14.º.

Barça também já foge Em Espanha, o Barcelona começa já a cavar um fosso para os mais diretos perseguidores. Os blaugrana tiveram bem mais dificuldades do que era esperado, mas conseguiram mesmo vencer no terreno do Rayo Vallecano (2-3, com golos de Dembelé aos 87’ e Suárez aos 90’), beneficiando dos deslizes de Sevilha (0-0 no terreno da Real Sociedad, com Daniel Carriço no onze e André Silva de fora por lesão), Atlético de Madrid (1-1 na visita ao reduto do Leganés, onde Gelson Martins foi titular) e Alavés (derrotado por 2-1 pelo Eibar de Paulo Oliveira) para aumentar para quatro os pontos de vantagem – o Espanhol, que esta noite recebe o Atlético de Bilbau, pode ficar a três pontos do Barça em caso de vitória.

O Real Madrid, por seu lado, respondeu positivamente no primeiro teste para o campeonato após a saída de Julen Lopetegui e venceu o Valladolid por 2-0, embora marcando apenas aos 83’, pelo jovem brasileiro Vinícius Júnior, e 88’, num penálti convertido por Sergio Ramos.

Realce também para o triunfo da Juventus na receção ao Cagliari, com Cristiano Ronaldo desta vez a ficar em branco – fez, ainda assim, a assistência para o golo que sentenciou o encontro. A Juve lidera com seis pontos de vantagem sobre Inter de Milão e Nápoles.