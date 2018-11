O Sporting venceu o Santa Clara em São Miguel (1-2), depois de ter estado em desvantagem, e conseguiu assim subir de forma provisória ao segundo lugar do campeonato, ultrapassando Braga, Benfica e Rio Ave. Os bracarenses e os vila-condenses têm ainda um jogo por realizar: o Braga defronta esta noite na Pedreira o Vitória de Setúbal, com o Rio Ave a receber esta segunda-feira o Nacional em Vila do Conde.

Na estreia de Tiago Fernandes no banco leonino - o ex-adjunto de José Peseiro assumiu o comando de forma interina, após a demissão do técnico de 58 anos na passada quinta-feira -, o conjunto açoriano adiantou-se no marcador aos 32 minutos, com Zé Manel a bater Renan após passe magistral do internacional iraquiano Osama Rashid.

Aos 62', o árbitro Manuel Mota assinalou grande penalidade por falta sobre Bas Dost, com o próprio avançado holandês a encarregar-se de cobrar o castigo máximo. À segunda, depois de o juiz da partida ter mandado repetir a conversão, Dost fez mesmo o 1-1. Na sequência do lance, que motivou muitos protestos por parte da equipa da casa, o lateral-direito brasileiro Patrick viu vermelho direto, devido a protestos.

O Sporting assumiu aí o controlo da partida e chegaria ao golo do triunfo aos 75', com Jovane a cruzar e Acuña a marcar de cabeça. É o segundo triunfo consecutivo para os leões no campeonato, após o 3-0 ao Boavista na última jornada - pelo meio aconteceu a derrota caseira frente ao Estoril, para a Taça da Liga, que precipitou o despedimento de José Peseiro.