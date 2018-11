Pedro Sousa não conseguiu vencer o challenger de terra batida em Guayaquil, no Equador. O tenista português, 124.º do ranking mundial, defrontou na final o argentino Guido Andreozzi, 97.º do mundo, e ainda deu luta, vencendo por 6-1 no segundo parcial, depois de perder o primeiro por 7-5. No set decisivo, voltaria a ceder, perdendo por 6-4 após uma hora e 55 minutos de jogo.

Esta foi a segunda final de um challenger no espaço de uma semana para Pedro Sousa, depois de ter perdido em Lima, no Peru, frente ao chileno Christian Garín - então por duplo 6-4. O tenista luso de 30 anos procurava conquistar o terceiro título do ano no circuito challenger, depois dos triunfos em Pullach, na Alemanha, e em Braga.

Apesar do novo desaire, Pedro Sousa continuará a subir no ranking: vai saltar para o 114.º posto esta segunda-feira, ficando a cerca de 50 pontos do top-100. Refira-se ainda que em Guayaquil competiram outros dois portugueses, João Domingues e Gastão Elias, ambos afastados logo na primeira eliminatória.