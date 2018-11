O frio e a chuva que caracterizam o inverno chegaram para ficar. A primeira semana de novembro vai manter-se a meteorologia que outubro nos habituou, ou seja tempo cinzento, chuva e frio.

Este domingo está mesmo previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) chuva, por vezes forte, e neve nos pontos mais altos da Serra da Estreal. Existe também possibilidade de trovoada na região norte a partir da tarde.

No que toca ao vento, no quadrante sul a velocidade não passa dos 30 quilómetros por hora, da parte da manhã, aumentando para os 40 quilómetros por hora com rajadas que podem chegar aos 65 quilómetros por hora da parte da tarde.

Para segunda-feira o cenário mantém-se com céu muito nublado e aguaceiros, em especial da parte da tarde na zona norte e centro. A trovoada mantém-se também nas zonas norte e centro, até ao final da manhã.

As temperaturas vão baixar sendo que Lisboa deverá rondar os 10º Celsius, Porto fica-se pelos 9º Celsius enquanto Faro chega aos 11º Celsius. Bragança aparece como a cidade mais feria com 5º Celsius