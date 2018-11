Gostava de poder passar uns dias na casa em que Madonna viveu com o ex-marido em Londres? Agora já é possível. O apartamento da cantora pop está registado com alojamento local e custa 839 euros por noite.

A casa está “for the very first time” – traduzido como “pela primeiríssima vez”, numa referência à música de Madonna “Like a Virgin” – disponível a receber turistas, anuncia a plataforma de reservas HomeAway.

O custo por noite começa em 839 euros, no entanto uma das condições de aluguer é que os turistas permaneçam pelo menos quatro noites no apartamento. Ou seja, se quiser viver “algumas fantasias cinematográficas”, terá de gastar mais de 3.000 euros.

Madonna viveu com Guy Richie, produtor britânico, no bairro de Kensington, e era conhecido como “Príncipe Albert Kensington”. O apartamento tem dois quartos, duas casas de banho, uma sala e biblioteca, uma varanda de grandes dimensões e ainda uma “cozinha gourmet, insinuando as atividades apaixonadas dos seus anfitriões” anuncia a plataforma.

Recorde que Madonna vive atualmente em Lisboa com os filhos.