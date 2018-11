Ronaldinho Gaúcho era um dos oradores da Web Summit, mas este ano vai ter de faltar. A justiça brasileira apreendeu o passaporte do ex-futebolista porque este não pagou uma multa de dois milhões de euros, depois de ter feito uma construção ilegal numa zona ambiental.

A informação foi dada por Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, na sua conta oficial do Twitter. "Sem passaporte, não há Web Summit para o Ronaldinho, infelizmente. Haverá sempre o próximo ano", escreveu partilhando a notícia sobre o caso judicial que envolve o antigo jogador.

“Espero que tudo corra pelo melhor. Vamos sentir a sua falta no palco do desporto [da cimeira]”, acrescentou Cosgrave.

No passport no #WebSummit for @10Ronaldinho unfortunately. Always next year. Hope everything works out. We’ll miss you on our sports stage. https://t.co/uZQpRNKQdY