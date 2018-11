Há muito tempo que o meu avô me pedia para ir ao Museu dos Coches, queira ver de perto a beleza daqueles veículos. Tudo o que é ou foi feito à mão o fascina. A minha avó só se juntou a nós depois de alguma insistência. É mais recadata,gosta de estar em casa e não tem tanta paciência para o assunto. Sabem porque decidiu vir? Porque não queria desapontar os netos.A sorte que temos em sermos netos @leonardofonseca___. ❤️

A post shared by Ana Guiomar (@anaguiomar.oficial) on Nov 3, 2018 at 5:36am PDT