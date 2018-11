O Porto ganhou contra o Marítimo, este sábado, no Estádio dos Barreiros, no Funchal, Madeira, por duas bolas a zero.

O jogo foi para intervalo zero a zero.

Já segunda parte, Marega falhou um penálti (64'), mas minutos depois otávio abriu o marcador dando a vantagem ao Porto (70’). Três minutos depois Marega volta a marcar a favor dos dragões.

Com esta vitória, a equipa de Sérgio Conceição somou mais três pontos, ficando para já sozinha da liderança.