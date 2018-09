A deputada do PSD Teresa Morais deixou um recado à distrital do PS de Leiria, através do Facebook. A social-democrata recordou o requerimento enviado por três deputados do PSD eleitos por Leiria às câmaras de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão, no início de agosto, onde questionavam as autarquias se tinham recebido donativos, como os tinham utilizado e se os tinham tornado públicos.

Segundo Teresa Morais, na altura “o PS de Leiria enervou-se e, em fuga para a frente, partiu para o insulto!”. “Acusou-me de ‘aproveitamento político’, entre outros mimos!”, acrescenta.

“Agora que as provas se avolumam, confirmando o mar de lama em que está envolvida a reconstrução das casas em Pedrógão, com um Presidente de Câmara apoiado e protegido pelo governo e pelo PS, enredado numa teia de suspeitas de fraude gravíssimas, eu aguardo o pedido de desculpas do presidente da Federação Socialista de Leiria! Ou vai continuar a assobiar para o lado?”, questiona a ex-secretária de Estado.

Teresa Morais escreveu ainda que “não vale a pena fingirem que querem transparência, perguntando à Câmara de Castanheira de Pêra aquilo que ela já respondeu e é publico”. “Preocupem-se em retratar-se por continuarem a defender quem está, com fortes razões, debaixo de monstruosas suspeitas!”, referiu, dirigindo-se ao PS de Leiria.