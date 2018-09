O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol mandou abrir um processo de inquérito ao Benfica na sequência do caso E-Toupeira.

"Instaurado processo de inquérito, por decisão do presidente do CD, de 05 de setembro de 2018, com base em comunicado de autoridade judiciária e notícias na comunicação social. O processo foi enviado, esta quarta-feira, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito", lê-se no comunicado do órgão disciplinar da FPF, citado pela agência Lusa.

Recorde-se que, esta terça-feira, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) adiantou que o Sport Lisboa e Benfica e o assessor jurídico da SAD do clube, Paulo Gonçalves, foram acusados de crimes de corrupção no âmbito do processo e-toupeira.

Em causa, segundo a PGDL, estarão crimes de corrupção ativa e passiva, a oferta ou recebimento indevido de vantagem, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade infomática. A PGDL indica que "ficou suficientemente indiciado que os arguidos com a qualidade de funcionários de justiça, pelo menos desde Março de 2017, acederam a processos-crime pendentes no DIAP de Lisboa e do Porto e em outros tribunais, transmitindo as informações relevantes ao arguido colaborador da SAD, fazendo-o de acordo com a solicitação do mesmo e em benefício da mesma sociedade".

Na nota publicada no site oficial da PGDL, pode ainda ler-se que "tais processos tinham por objeto investigações da área do futebol ou de pessoas relacionadas com este meio, ou de clubes adversários, seus administradores ou colaboradores".