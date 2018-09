A equipa de comunicação de Clarence House, uma das casas da família real britânica, partilhou uma fotografia do príncipe Carlos. Para além de mostrar um pouco da fachada da sua residência, a imagem revela ainda a presença de um ‘amigo’ especial.

Na fotografia partilhada a propósito do Dia Nacional da Vida Selvagem, é possível ver o príncipe acompanhado por um esquilo vermelho.

“Ver um esquilo vermelho é muito raro mas também é ótimo para a Sua Alteza, marca todo o seu esforço”, lê-se num dos comentários na fotografia. Recorde-se que o príncipe é patrono da Wildlife Trusts, uma organização que tem como objetivo proteger a vida animal no Reino Unido.

Happy #NationalWildlifeDay 🍃🌳



The Prince of Wales is Patron of @WildlifeTrusts, a group of charities that aim to provide a voice for wildlife in the UK. pic.twitter.com/7TW0fnY4rT