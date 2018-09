A jornalista da BBC Rachel Bland, que lutava contra um cancro da mama desde 2016, morreu esta quarta-feira de manhã, dias após ter anunciado que lhe restavam poucos dias de vida.

A morte da jornalista foi confirmada pela família, que afirma que Rachel faleceu “pacificamente na sua casa nas primeiras horas da manhã”.

Em comunicado, o marido da jornalista diz que Rachel era uma “talentosa locutora, assim como uma fantástica e muito amada filha, irmã, tia, sobrinha, esposa e, o mais importante para ela, mãe do precioso pequeno Freddie”.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u