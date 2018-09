Um homem foi encontrado morto, esta quarta-feira, no rio Beça, perto da localidade de Canedo, concelho de Ribeira de Pena.

O alerta foi dado às 10h40. No local estiveram 16 operacionais, acompanhados por sete viaturas.

De acordo com a agência Lusa, que cita o comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, o corpo foi encontrado no leito do rio, visível da margem. Junto ao cadáver, foi encontrada uma rede usada para pescar.

A vítima tinha 55 anos e vivia na localidade de Canedo.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local. Só depois de todas as perícias serem efetuadas é que o corpo será retirado do rio.