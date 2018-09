O alerta vem da parte do apresentador João Manzarra que, na manhã desta quarta-feira, publicou uma imagem no seu perfil do Facebook a denunciar o lixo que se encontra na Baía de Peniche.

Além disso, Manzarra faz um pedido a todos os utilizadores: “A praia está com milhares destes resíduos. Gostava de combinar com todos cuja disponibilidade permite para estarmos às 18:15 em frente à Escola de Surf de Peniche na Praia da Gâmboa para iniciar uma simpática limpeza de praia até ao pôr do sol. Até logo!”, escreveu Manzarra.