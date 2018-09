O advogado de Asia Argento emitiu, esta terça-feira, um comunicado, citado pelo site TMZ, onde afirma que a atriz foi a vítima de abuso sexual no caso que envolve Jimmy Bennet. O músico e ator estava “desesperado por dinheiro”, mas “nessa altura, a Asia optou por não processar o Bennett por abuso sexual” devido ao seu passado.

“A Asia não pretende processar o Bennett por esta conduta tendo em conta que reconhece o seu passado infeliz, a sua carreira de ator roubada e um processo contra os próprios pais por, alegadamente, se apropriarem indevidamente de mais de um milhão de dólares da sua conta, o que pode explicar a sua busca desesperada por dinheiro da Asia e do Bourdain, por este falso incidente que aconteceu há mais de cinco anos”, pode ler-se no comunicado do advogado da atriz, Mark Jay Heller.

Heller afirma que, no meio disto, Jimmy Bennet encontrou uma forma de fazer dinheiro rápido, especialmente quando soube que a atriz namorava com Anthony Bourdain. Argento quis manter o silêncio do jovem, relativamente ao caso, pagando assim a quantia que este pretendia receber.

De acordo com o representante legal de Asia Argento, as mensagens que foram reveladas em que a atriz diz ter sido abusada por Bennet contam a verdadeira história.

“Tive sexo com ele e senti-me estranha. Não sabia que ela era menor até à carta [enviada pelo ator]. O público não sabe nada, apenas o que o New York Times escreveu. O que é um lado (...) Não fui violada, mas congelei. Ele estava em cima de mim. Depois, ele disse-me que eu era a fantasia sexual dele desde os 12 anos”, pode ler-se nas mensagens.