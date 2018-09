Provedores da RTP e futebol profissional

Será que o Governo vai mudar de política, no que toca à propaganda do futebol e toda a alienação que ela provoca no povo?

Dia 20 de julho de 2018, foi para nós um dia feliz, já que, finalmente, após 50 anos a dizer o mesmo, encontrámos nos Provedores da RTP, Estação Pública, “Almas Gémeas”, no que toca ao comunicado no qual defendem que o Serviço Público DEVE “REDUZIR O NÚMERO DE NOTÍCIAS SOBRE FUTEBOL” e “ABSTER-SE DE DAR VOZ ÀS FIGURAS CONHECIDAS POR FOMENTAREM O ESTILO INCENDIÁRIO”.

Para já gostaríamos de enaltecer a personalidade e o carácter destes Provedores, que não conhecemos, de todo, nem sequer os seus nomes, pois é preciso FIBRA para tomar tal decisão, embora 100% correcta mas que certamente desagradará ao Governo, porque assim os cidadãos ficam menos “alienados” e começam a ficar mais atentos à DÍVIDA PÚBLICA, que não para de aumentar, À GASOLINA, que é a mais cara da Europa, no País mais pobre da mesma Europa, aos IMPOSTOS, que nunca foram tantos e tão altos (carga máxima) e sobre tudo à “DOUTRINA DA MENTIRA PLAUSÍVEL” (desinformação), que é aflitivamente usada em muitas matérias, como o ASSALTO A TANCOS, A MORTE DE COMANDOS, O NÚMERO DE DESEMPREGADOS, o TOTAL DAS CATIVAÇÕES, etc., etc....

E diremos mais, arriscam ser despedidos ou “Promovidos” para um lugar criado à pressa, de grande necessidade e urgência, na Ilha do Pico, pois, nos Açores.

“É que quem se mete com o “PS”, leva!”. Não podemos esquecer esta frase que foi proferida por um sociólogo (?), que de político democrata nada tem, pois tal frase é o exemplo vivo de uma atitude anti-democrática e que pode ser interpretada como uma ameaça.

No Governo do Dr. Mário Soares, esse cidadão do Norte não teria qualquer lugar disponível, pois poria em causa a Doutrina do Diálogo, da Concórdia, da Convivência Pacífica e Civilizada e, do Espírito Agregador da Social Democracia, que sempre caracterizou o “PS” do Dr. Mário Soares.

Mas de facto, perguntamos a nós próprios, o que mudou na nossa “RTP”, paga e subsidiada com os nossos impostos, com taxas e tudo o que vão inventando para nos espoliarem, por que, na realidade, é uma medida tão acertada, tão urgente e esclarecida, que nunca poderia ter vindo deste Governo, daí a nossa surpresa e, ao mesmo tempo, agrado. Mas, diz o Povo: “quando a esmola é grande, o pobre desconfia...”.

Será que o Governo vai mudar de política, no que toca à propaganda do Futebol e de toda a Alienação, que ela provoca no Povo, com as consequências, dramáticas, que estão à vista de todos?

Será que a Remodelação vem aí devido aos “Mirtilos”, na Secretaria da Juventude, e a outras incompatibilidades investigadas pelo Ministério Público?

De qualquer forma fica aqui o registo da tal decisão dos Provedores da “RTP”, que, esses sim, demonstram ser espíritos esclarecidos, pós-modernos, com responsabilidade cívica, com sentido da cidadania, e que estão a actuar protegendo e defendendo a Democracia, daquela LAVAGEM, aos cérebros dos cidadãos, que é feita a todas as horas, de todos os dias, levando à alienação total dos cidadãos e ao desinteresse pelos problemas da Grei, e, sobre tudo, ajudando os portugueses a serem mais esclarecidos, de modo a poderem votar, mais nos interesses do País, e não de grupos ou de pessoas individuais. Isso é de tal maneira importante, e urgente, que fomos ultrapassados nas nossas expectativas, e por isso queremos agradecer em nome do interesse de todos, mas, acima de tudo, da Democracia e da Cidadania, a lucidez, a coragem e a independência, desses Provedores da “RTP”.

Bem hajam... .

NOTA – Só esperamos que o “sociólogo de serviço”, não retalie, e os envie, urgentemente, para o “Pico”...

Sociólogo

