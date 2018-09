Passe único: bom, necessário mas não resolve o problema

A ideia de um passe único é boa. Mas depois de décadas de desinvestimento, estará o nosso sistema vascular metropolitano em condições de suportar o influxo brutal de passageiros?

A ideia de um passe único para os transportes da Área Metropolitana de Lisboa é excelente.

Em boa hora o presidente da Câmara de Lisboa recuperou o tema da mobilidade para a agenda mediática. Quem me segue nesta página conhece a minha luta por mais e melhores transportes públicos. Há mais de seis meses, trouxe a questão dos passes a preços únicos à discussão. Recuando a fevereiro, vários jornais, incluindo o i, noticiaram a minha “proposta revolucionária nos transportes” onde antecipava “um passe único metropolitano na ordem dos 30 euros” e “transportes públicos tendencialmente gratuitos em Cascais”.

A paternidade da ideia de um passe único é uma discussão supérflua. O que interessa mesmo é que esse título intermodal a preços controlados seja concretizado. E que, neste caso, a promessa de revolução não morra nos títulos dos jornais. Quem não percebeu é bom que abra os olhos: a ausência de uma política abrangente de mobilidade é o maior entrave à promoção da qualidade de vida dos indivíduos e das famílias, e a maior pedra no caminho da competitividade da economia das cidades e das empresas.

Em matéria de mobilidade, o consenso entre os autarcas na Área Metropolitana de Lisboa tem sido dominante. O reconhecimento de um problema comum e o perfilhamento de soluções que permitam a ultrapassagem desse desafio não são, por mais paradoxal que possa parecer, garantia de resultados.

Volto ao início: a ideia de um passe único multimodal com um preço entre os 30 e os 40 euros não é só excelente; é necessária.

Mas qualquer decisor público deveria saber que até a melhor das políticas tem efeitos não intencionais. Estima-se que, com esta medida, o número de pessoas com passes intermodais na AML duplique.

Pergunto: depois de décadas de desinvestimento e de um grosseiro agravamento das cativações na modernização das infraestruturas e redes de transportes nos últimos três anos (de que a Linha de Cascais da CP é um fóssil exemplar), estará o nosso sistema vascular metropolitano em condições de suportar o influxo brutal de passageiros? Ou visto de outro prisma: mesmo com preços competitivos, estarão as famílias disponíveis para trocar o conforto do automóvel pelo serviço comprometedor do transporte público? Podemos não estar certos das respostas, mas temos um feeling sobre o sentido em que elas apontam. A política para os transportes não pode mimetizar a dos retalhistas que põem a preço de saldo tudo o que não se vende na perspetiva de criar negócio.

Tenho a absoluta convicção de que o passe multimodal será um sucesso se for acompanhado de investimentos tão necessários quanto urgentes na ferrovia.

O que me leva a uma segunda consideração. Durante décadas, todo o investimento em transportes foi feito exclusivamente em Lisboa e no Porto. Não nas áreas metropolitanas mas nos concelhos. O financiamento previsto para a Linha de Cascais, por exemplo, foi desviado para a Carris, o Metro e os STCP. Até na mobilidade os governos tiveram uma visão centralista. Que nada se tenha resolvido não deve constituir motivo de espanto para ninguém. Lisboa recebe diariamente cerca de 400 mil carros. Quando se investe apenas e só na mobilidade intraconcelhia não estamos a dissuadir 400 mil carros de entrar na capital. Pelo contrário, estamos a facilitar a sua chegada às zonas interiores da cidade. O que acaba por degradar a mobilidade geral.

Qualquer política de mobilidade que tenha a audácia de querer resolver os problemas tem de intervir nos pontos emissores de tráfego, dissuadindo as pessoas de usar o transporte individual. Como? Com uma rede de estacionamento acessível e abrangente; com transportes cómodos, rápidos e confortáveis; e, lá está, com passes a preços democráticos.

Curiosamente, isto é essencialmente aquilo que Cascais está a fazer de há dois anos a esta parte com o Mobi Cascais. Criámos uma rede de estacionamento a preços controlados; intensificámos as carreiras de autocarro; democratizámos o uso de bicicletas; instituímos a gratuitidade de passes até aos 14 anos e a preços simbólicos para +65; aproximámos os passageiros à Linha de Cascais no maior e mais significativo movimento pendular do concelho: o percurso para Lisboa.

Pensar o futuro da A5, a regeneração da Linha de Cascais ou alternativas como o BRT não podem, em circunstância alguma, ser deixados de fora desta reflexão sobre o futuro da mobilidade na AML. Sob pena de cometermos os mesmos erros do passado.

Quem paga o passe único da AML foi uma das questões mais quentes na discussão. Com um impacto estimado de 65 milhões de euros – penso que será bem mais do que isso – não é ainda claro de onde virá o dinheiro. Do Orçamento de Estado? Das Câmaras Municipais? E as câmaras que hoje exigem entrar no esquema do passe único têm dinheiro para financiar o sistema? Mais uma vez, Cascais está pronta para assumir (como já assume) as suas responsabilidades. E o governo, assumirá as suas?

Ainda sobre o preço importa sublinhar que não deve existir qualquer diferença de preço no título único. O passe é único e é metropolitano porque parte do reconhecimento de uma realidade que é única e é metropolitana. Não faz sentido que se crie uma barreira de preço que distinga cidadãos de primeira e de segunda. Que todos paguem igualmente o mesmo por igual serviço é o que defendo. Em vez de 30 euros para uns e 40 euros para outros, é justo que o preço final fique nos 35 euros para todos.

Vejo como último obstáculo à concretização destas ideias a bicefalia e assimetria de competências no governo.

Explicando: no governo anterior, a pasta dos transportes todo e ferroviário estava na tutela de um só ministro; mas neste governo há duas cabeças com poder de decisão política sobre os transportes. João Matos Fernandes no Ambiente e Pedro Marques nas Infraestruturas. Do primeiro, bem coadjuvado pelo secretário de Estado José Mendes, tenho visto competência e boa vontade. Do segundo nem de uma nem de outra. O bom trabalho de uns é altamente prejudicado pela inoperância de outro.

