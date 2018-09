Além de uma tragédia, um espelho do atraso

Quando uma instituição como o Museu Nacional do Rio de Janeiro fica devastada por um incêndio destas proporções, não é apenas uma tragédia para os brasileiros, que perdem parte da sua riqueza e da sua história. É o sintoma de que algo não está a funcionar

Há cerca de dez anos, quando visitei Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão e a capital cultural do país, vi no seu belo museu algo que julgava não ser possível. Em vez dos tradicionais extintores que encontramos nas paredes dos museus do ocidente, este estava equipado com algo bem mais arcaico: dois baldes de areia para atirar para cima das chamas caso deflagrasse um incêndio. E, com temperaturas abrasadoras que ali ultrapassam facilmente os 40oC à sombra, esse risco nem deve ser assim tão remoto... O edifício de tijolo, da época colonial, parecia um palácio das mil e uma noites; as coleções de arte budista eram deslumbrantes; mas as condições de segurança, pelos vistos, tinham qualquer coisa de terceiro mundista.

Vem isto a propósito do incêndio que esta semana reduziu a cinzas 90% das coleções do Museu Nacional brasileiro. Além de preservarem a história de uma nação, os museus também são símbolos de civilização e até de uma certa respeitabilidade. Os Estados usam-nos como recetáculos dos seus tesouros e instrumentos de educação e de propaganda. Como outrora acontecia com as catedrais, as grandes cidades competem entre si para ver qual tem o museu mais moderno e espetacular.

Por isso, quando uma instituição como o Museu Nacional do Rio de Janeiro fica devastada por um incêndio destas proporções, não é apenas uma tragédia para os brasileiros, que perdem parte da sua riqueza e da sua história. É o sintoma de que algo não está a funcionar. Em vez do cartão de visita que projeta uma boa imagem do país, o museu torna-se um espelho do seu falhanço.

Acontece que os portugueses também não podem falar muito. Se bem me lembro, o Museu de História Natural da Rua da Escola Politécnica também foi consumido por um incêndio, do qual julgo que ainda há vestígios. Só que isso aconteceu há 40 anos, pouco depois da revolução de abril. É natural que Portugal fosse, de facto, um país mais atrasado.