Rosa Grilo, mulher do triatleta Luís Grilo, que foi encontrado morto um mês depois do seu desaparecimento, falou esta terça-feira pela primeira vez em entrevista à TVI24, depois de ser ouvida pela Polícia Judiciária (PJ) e não ser constituída arguida.

A mulher negou qualquer envolvimento na morte do marido e garantiu que é “difícil imaginar o resto da vida sem ele”. Além disto, Rosa Grilo recordou os momentos antes de Luís Grilo desaparecer.

“No domingo, levámos o nosso filho à avó e ele ficou lá como era habitual aos fins de semana”, afirmou, acrescentando ainda que, posteriormente, ela e o marido ficaram em casa, uma vez que Rosa estava indisposta por ter tomado um fármaco para a realização de um “exame evasivo” no dia seguinte. Foi então que, por volta das 16 horas, o triatleta informou que ia sair “mas que pelas 18h estaria em casa”. Rosa garante que o marido estava “normal” e que o filho chegaria 15 minutos depois da saída do pai.

Rosa Grilo conta ainda à TVI que a inquietação começou quando Luís não devolvia as chamadas e as mensagens, algo que o marido habitualmente fazia. Depois de várias tentativas, em diferentes horas, foi então que se dirigiu à GNR, enquanto o filho, menor, permaneceu em casa à espera do pai.

“Foi angustiante. Estávamos à procura e não encontrávamos nada. Continuo à espera que o Luís abra a porta”, disse Rosa Grilo, relembrando que dias mais tarde apareceu o telemóvel do marido e que as buscas tomaram outras proporções.

A 24 de agosto, mais de um mês depois, o corpo do triatleta foi encontrado.

"Honestamente não sei e não conheço ninguém que lhe quisesse mal", afirmou Rosa, acrescentando ainda que não sente necessidade de obter respostas sobre a morte do marido, uma vez que não quer “imaginar o que o Luís sofreu”.

Acerca da possibilidade do caso se tratar de um crime passional ou de uma relação extraconjugal, Rosa nega.

“Eu sei, o Luís sabia. Conhecemo-nos. A nossa vida, pelos vistos, faz confusão a muita gente. Éramos um casal feliz. Tivemos altos e baixos como toda a gente”, declara.

Para a viúva, o facto de o marido ter sido encontrado nu tem justificação nas informações da polícia: “Esse facto pode dever-se à intenção de que o corpo se decompusesse mais facilmente ou ainda de a roupa ter vestígios de outra pessoa".

Rosa Grilo descarta ainda as críticas de que aparenta estar “bem” e garante que “tem de dar força” ao filho.

Questionada sobre o que pode ter acontecido a Luís Grilo, a viúva diz acreditar que se tratou de um assalto ou atropelamento que possa não ter “corrido bem”.